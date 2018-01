Traunstein-Opfer gehts besser

"Dem Patienten geht es den Umständen entsprechend gut, sein Zustand hat sich schon so gebessert, dass er demnächst von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden kann", berichtet Kerstin Pindeus vom Welser Klinikum. Dabei hatte es am Sonntag während der sechsstündigen Bergung eine Zeit lang gar nicht gut für das Sturzopfer ausgesehen, wie der Gmundner Bergrettungsarzt René Schmidt berichtet: "Als wir eingetroffen sind, war der Patient ansprechbar. Er hat gesagt, dass er mit seinem Sohn den Sonnenuntergang genießen wollte, deshalb hatten sie am Traunstein im Biwakraum übernachtet".



Glück im Unglück

Der Bergsteiger hatte einen Winterschlafsack bei sich, mit dem er zugedeckt wurde, kühlte deshalb nicht so stark aus. Immerhin dauerte die Bergung etwa fünf Stunden. Erst im letzten Drittel konnte der ÖAMTC-Hubschrauber den Verletzten bergen.



Schlechte Witterung hält viele Sportler nicht ab

Muss man wirklich Mitte Jänner, bei gefrierendem Nebel und vereistem, rutschigem Gelände am Traunstein herumkraxeln? Diese Frage stellten sich auch die Bergretter, von denen 35 Mann unter Lebensgefahr das Absturzopfer bargen. Der Gmundner Ortsstellenleiter Bernhard Ebner: "Es ist ein Wahnsinn, wie viele Leute auch bei solchen Bedingungen am Berg sind. Eigentlich ist es ein Wunder, dass nicht mehr passiert."



"Manchen fehlt Gespür"

Bergrettungschef Christoph Preimesberger meint: "Der Bergsport boomt nach wie vor. Leider fehlt manchem das Gespür und der Respekt vor der Natur."