Ed Sheeran: Vom "Stotterer" zum Superstar

#1. Ausdauer und Durchhaltevermögen

Die temporeichen Rap-Songs von Eminem halfen Ed Sheeran, sein Stottern zu überwinden, regelmäßig übte er. Erste Songs schrieb er in der Schule, seine ersten "Konzerte" gab er dann mit 14 Jahren in der Fußgängerzone. Als Straßenmusiker wohnte er in U-Bahnen oder öffentlichen Plätzen, nun in seinem riesen Haus in England, seiner Wohnung in London oder in seinem Haus inklusive Weingut in Italien. Ed Sheeran hat Durchhaltevermögen bewiesen. Mit Erfolg.