Alkohol enthemmte Banker: Polizisten verletzt

"Die Enthemmung an diesem Tag dürfte für ihr sonstiges Gemüt nicht typisch sein", gestand die Richterin dem Angeklagten zu. Was war passiert? Der 49-Jährige hatte Ende Oktober bei einem Wirt tief ins Glas geschaut. Danach urinierte er im Freien, ausgerechnet als eine Polizeistreife vorbeikam. "Muss das sein?", sollen die Beamten zunächst nur gefragt haben.

Beleidigungen als Antwort

Der Angeheiterte reagierte mit Beleidigungen aus der untersten Schublade - "was wollt’s ihr denn ihr Kasperl, habt’s ihr nix Besseres zu tun?" Als sich der 49-Jährige beharrlich weigerte, einen Ausweis zu zeigen, sprachen die Polizisten die Festnahme aus. Im Polizeiauto wehrte sich der Unterländer, warf sich am Rücksitz zur Seite und traf einen Beamten mit dem Fuß am Kopf: Kieferprellung, schwere Körperverletzung! Auf der Inspektion drohte er dann noch einem ihm bekannten Polizisten (was vor Gericht aber als Unmutsäußerung durchging). Nicht rechtskräftiges Urteil: 3000 Euro Geldtrafe.

Andreas Moser, Kronen Zeitung