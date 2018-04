Aca Lukas & Pedja Medenica live im Club Village

Pedja Medenica hört selbst gerne entspannende Musik, was sich auch in seinen Liedern zeigt. Songs mit Herz und Seele stehen bei ihm an der Tagesordnung und den Fans gefällt's! Mit einer Mischung aus emotionalen und mitreißenden Hits geht es am Freitag im Club Village so richtig ab - begleitet von dem absoluten Balkan-Favoriten Aca Lukas liefert das Duo eine vielversprechende Show!