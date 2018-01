Trotz DNA sind Sex-Täter in Freiheit

Bereits seit 3. September des Vorjahres ermitteln das Landeskriminalamt und die Welser Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Gruppenvergewaltigung im Pflegeheim Hartheim, wo eine 52-jährige mehrfach behinderte Bewohnerin vermutlich von zwei bis drei Tätern sexuell attackiert worden sein soll. Diese Täter sollen aus der angrenzenden Asylwerber-Unterkunft in das Pflegeheim eingedrungen sein. Am Opfer wurden damals fremde DNA-Spuren gesichert.

Von wem diese aber nun tatsächlich stammen, ist auch 19 Wochen (!) nach dem abscheulichen Sex-Überfall noch immer unklar.

"Die Spuren sind zuerst mit Kontaktpersonen des Opfers, das sich kaum artikulieren kann, verglichen worden, um festzustellen, welche Spuren von Pflegern oder Angehörigen sind und welche von Tätern stammen könnten", erläutert Birgit Ahamer, Sprecherin der Welser Staatsanwaltschaft.

Am 11. Dezember, drei Monate nach dem Sex-Übergriff, hatte die Salzburger Gerichtsmedizin auf "Krone"-Anfrage erklärt, Ergebnisse der forensischen Untersuchung seien nun bereits telefonisch übermittelt worden, die schriftliche Auswertung würde folgen. "Die haben wir bis jetzt aber noch nicht", so Staatsanwältin Ahamer am Montag, viereinhalb Monate nach dem Sex-Überfall im Pflegeheim.

Johann Haginger / Kronen Zeitung