Auf zu Purple Disco Machine, Robosonic & Friends!

Nach seiner Tour mit Jamiroquai und unzähligen weltweiten Gigs von Kroatien bis Melbourne kommt Purple Disco Machine nun endlich nach Wien! Am 16. Februar erlebt ihr in der Wiener Stadhalle (Halle E) eine magische Nacht mit purer Partystimmung! Los geht's um 22 Uhr!

# MAIN FLOOR

+ Purple Disco Machine (Defected Records/UK)

+ Robosonic (Get Physical Music/GER)

+ Makossa & Megablast (G-Stone Recordings/AUT)

+ Gjaka K (Brise Records/GER)

+ Jay's On (Pratersauna/AUT)



# DISCO FLOOR

+ Patrick Dudek (Thesessionworldwide/UK)

+ Mannix (Purple Music/CH)

+ Henry (Albertina Passage/AUT)

+ Levi (Soul Sugar/AUT)

+ WaX (Double Jackpot/AUT)

+ Alex Soulja (Klimperbox/AUT)



# TICKETS

Main Tickets: € 17.- http://bit.ly/2Dar4pB

Final Tickets: € 19.-



# LIMITED VIP LOUNGE & TABLE SERVICE

vip@koop.at oder +43/664 343 83 53

