First Aid Kit: Gebrochene Herzen und dunkle Lieder

Alles nach Gefühl

Emotionen prägen den Sound der Band. Daher lassen sich die Söderbergs, auch wenn sie mit bestimmten Vorsätzen an die Arbeit gehen, in erster Linie von Intuition leiten, wie sie versicherten: "Am besten fahren wir, wenn wir uns auf unser Gefühl verlassen. Wenn sich ein Song gut anfühlt, dann machen wir in die Richtung weiter, in die er sich bewegt." So entwickelte sich etwa das Lied "Postcard" in einen traditionellen Country-Song. "Wir verstehen uns nicht als Country-Band, aber wir sind stark von dem Genre beeinflusst. Country hat sich für diesen Song gut angefühlt. Und wie gesagt, wenn sich ein Song gut anfühlt, dann ..."

Klara und Johanna Söderberg haben mit ihren glasklaren Stimmen und ihrem aus der Zeit gefallenen Folk nicht nur berühmte Kollegen wie Conor Oberst und Jack White begeistern können: Auf drei erfolgreiche Alben blicken die Schwestern, die unter dem Bandnamen First Aid Kit bekannt wurden, mittlerweile zurück. Für den vierten Longplayer "Ruins" haben sie nicht nur mit namhaften Musikern wie Peter Buck (R.E.M.) und Glenn Kotche von Wilco gearbeitet, sondern erstmals Tucker Martine (u.a. My Morning Jacket) als Produzenten dazugeholt.

Mehr Selbstsicherheit

"Manchmal muss man Neues ausprobieren und sich Herausforderungen stellen, sich aus der Komfortzone bewegen und sich in einen Raum mit Leuten stellen, die man nicht kennt", sagte Klara. Ihre Schwester ergänzte: "Wir sind über die Jahre offener geworden, was die Arrangements betrifft. Man muss sich erst richtig sicher fühlen, um einen Folk-Song etwa mit einem Trompetensolo enden zu lassen. Diese Selbstsicherheit haben wir mittlerweile."