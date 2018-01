Skifliegen am Kulm: Hupo Neuper schlägt Alarm

Am Ende des Skiflug-Wochenendes am Kulm steht ein dickes finanzielles Minus, das der ÖSV stemmen wird. "Schön und gut, aber das kann nicht die Aufgabe des Verbandes sein!", wettert Organisator Hupo Neuper. Bis zur letzten Minute ist er wieder für die Flug-Show gelaufen: "Österreich als Wintersportland, Begeisterung, Tradition - alles Schlagworte, die wir als Republik in die Welt transportieren sollten. Das sind positive Akzente!"

"Aber (am gestrigen Sonntag ist Hupos Euphorie sichtlich geschwunden, Anm.) wenn man das nicht will, dann ist es auch gut." Er wolle nicht jammern und schon gar niemandem die Rute des Aufhörens ins Fenster stellen. Die Rahmenbedingungen durch die Politik müssten sich ändern. "Es muss doch möglich sein, dass solche Veranstaltungen auch finanziell erfolgreich sein können. Das ist zur Zeit nicht der Fall!" Und auch große Unternehmen nimmt er in die Pflicht. Die Geiz-ist-Geil-Mentalität sei problematisch: "Mit unserem Projekt sind wir international stark vertreten. Wir brauchen keine Almosen, wir brauchen Sponsoren, die den Werbewert erkennen!"

Thomas Bauer, Kronen Zeitung