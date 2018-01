Nein zu großem Grazer Acker als Bauland

Die Volksbefragung in Graz-Wetzelsdorf am Sonntag ist vorbei - es ging um den Erhalt eines fünf Hektar großen Ackers und gegen eine Umwidmung in Bauland. 12.447 Wetzelsdorfer waren stimmberechtigt, 3834 gültige Stimmen wurden abgegeben. Davon stimmten 96,5 Prozent gegen die Verbauung. Wie geht es nun weiter?