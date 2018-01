Jungärzte mit Euros locken

Die Niederösterreicher haben beschlossen, dass Versorgungsengpässe wegen unbesetzter Stellen von niedergelassenen Ärzten durch Einspringen von Medizinern aus Landeskliniken verhindert werden sollen. Dazu gibt’s bis zu 50.000 Landes-Euro für Jungärzte, die sich sich neu ansiedeln und bei schwierigen Einsätzen sollen Rettungsorganisationen aushelfen.

In Oberösterreich betont die OÖGKK, dass sie sie alles getan habe, um Jungmedizinern den Schritt in Kassenstelle schmackhaft zu machen.

Probleme in größeren Gemeinden

Doch gerade in größeren Gemeinden und auch Linz, wo die lukrativen Hausapotheken nicht genehmigt werden, gibt’s Besetzungsprobleme.

Wird nicht bald eine Lösung gefunden, wird’s in den kommenden Jahren richtig problematisch: 2020 ist fast jeder dritte niedergelassene Arzt pensionsreif, bis 2030 sind es in Oberösterreich 71 Prozent. Bedenkt man, dass die Ausbildung eines Jungmediziners mindestens sechs Jahre dauert, ist - wie sogar im Gesundheitsministerium in Wien erkannt wurde - "Feuer am Dach".

Beim Landarzt lernen

In Oberösterreich kritisiert die Kasse, dass durch die Änderung in der Ausbildung der Weg zum Allgemeinmediziner unattraktiver wurde und bringt sich mit dem Modell der Lehrpraxis, wo der Nachwuchs beim erfahrenen Landarzt lernt, wieder ein. "Es hängt auf Bundesebene, wir hätten ein fertiges Modell mit Ärztekammer und Land", sagt OÖGKK-Obmann Albert Maringer.

Markus Schütz, Kronen Zeitung