Überleben, ohne jemals wieder zu erwachen

"Bei solchen Patienten wurde die Hirnrinde, die fürs Aufwachen zuständig ist, durch Sauerstoffmangel kaputt. Da gibt es leider keine Wunder", hatten Anästhesie-Primar Udo Illievich und Neurologie-Oberarzt Hans Peter Haring vom Wagner-Jauregg-Spital anläßlich eines Wachkoma-Kongresses in Linz in einem "Krone"-Interview erklärt.

Patienten brauchen möglichst natürliches Umfeld

In Oberösterreich teilen etwa einhundert Patienten das Schicksal mit Jacintha, werden in Wachkoma-Stationen in den Pflegeheimen Schloss Cumberland bei Gmunden, wo auch Jacintha betreut wird, Christkindl bei Steyr und Schloss Haus in Wartberg ob der Aist gepflegt. Dabei wird versucht, den Wachkoma-Patienten ein möglichst natürliches Umfeld zu bieten. "Diese Patienten haben Empfindungen, reagieren oft auf Stimmen und Musik", hatte der Leiter von Schloss Haus vor dem Kongress der "Krone" erklärt. Wichtig sind daher regelmäßige Kontakte mit Angehörigen, die Patienten sehen sogar fern.

Einige Opfer schon seit Jahrzehnten im "Dauerschlaf"

Die meisten Opfer fallen nach Reanimationen ins Wachkoma, einige nach Unfällen, wenn die Sauerstoffversorgung zum Gehirn zu lange unterbrochen war. Sie haben aus medizinisch noch nicht geklärten Gründen die Augen offen, werden nicht künstlich mit Maschinen am Leben erhalten. Einige der Patienten in Oberösterreich liegen schon seit fast zwei Jahrzehnten in einem "Dauerschlaf", es ist ein Überleben ohne erwachen.

Keine Wunder, aber Angehörige hoffen ein Leben lang

"Wir hoffen aber trotzdem auf ein Wunder", sagt Jacinthas Mutter das, für was alle Angehörigen von Wachkoma-Patienten beten.

Johann Haginger / Kronen Zeitung