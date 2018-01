Alkolenker stürzte in eiskalten Bach

Im Suff hatte der 28-Jährige aus Hirschbach im Mühlkreis vergessen, dass er das Licht an seinem Pkw einschaltet, als er gegen 1.30 Uhr auf der Linzerstraße in Freistadt unterwegs war. Das sahen Beamte in ihrem Streifenwagen und fuhren dem finsteren Auto mit Blauchlicht nach.

In Werbetafel gekracht

Da ging dem Alkofix ein Licht an, er stieg aufs Gas, wendete und raste stadtauswärts davon. Doch er kam nicht weit, an der Kreuzung mit der Industrierstraße krachte er in eine Beton-Werbetafel. Der Alkolenker landete mit 2,28 Promille und vielen Anzeigen im Freistädter Spital.



Alkolenker stürzte in Bach

Etwas weniger, nämlich 0,78 Promille hatte ein 24-jähriger Armenier getankt, als er mit seinem Pkw in Schlatt fuhr. Dort wich er einem anderen Pkw aus, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in den Staigerbach. Er konnte sich selbst aus dem Pkw befreien.

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung