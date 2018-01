"Schau genau!" bei Versicherungs-Prämien

90 Quadratmeter, normale Ausstattung und maximal 200 Euro Selbstbehalt: die Jahres-Prämien bei 15 getesteten Versicherungsanbietern schwankten zwischen 119,56 und 246,62 €.

"Wer lange Vertragszeiten wählt, kann sparen, auch bei einmalig jährlicher Abbuchung, ebenso wenn man einen Selbstbehalt akzeptiert. Bis zu 40 Prozent Prämienrabatt sind möglich", weiß Konsumentenschutz-Chefin Ulrike Weiß.

Neuwert und Fahrlässigeit

Aufpassen heißt es, ob man den Neuwert oder Zeitwert versichert hat - sonst kann man sich für die abgebrannte alte Couch sicher keine neue leisten. Und vor allem, ob "grobe Fahrlässigkeit" miteingeschlossen ist. Denn die liegt schon vor, wenn man drei Tage nicht daheim ist und die Hauptwasserleitung nicht abdreht oder sich mit der Nachbarin am Gang verplaudert, während drinnen das Essen am Herd Feuer fängt. Oder ein Fenster nur gekippt ist und so der Einbrecher leichtes Spiel hatte. Sonst kann die Versicherung hier aussteigen.

Noch mehr Tipps gibt´s auf der Konsumentenschutz-Homepage.

Markus Schütz, Kronen Zeitung