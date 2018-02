Ein Jahr gratis Party im VIEiPEE!

Wiens feinster Hip Hop Club nach internationalem Vorbild zieht alle Register des guten Entertainments: Denn wo sonst lässt es sich so gut in wilde und ausgelassen Partynächte mit Hip Hop, R’n’B, Trap und Trash eintauchen wie in Martin Hos angesagtem Club VIE i PEE. Gute Laune wird nicht nur bei jeder Flasche im wahrsten Sinne des Wortes versprüht, auch das gesamte Team des Hip Hop-Clubs lässt keine Gelegenheit aus, den Gästen eine Show zu bieten und sie in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Wie in allen Lokalen der DOTS Group begeistert auch im VIE i PEE das außergewöhnliche Ambiente: Auch hier wurde mit Kunst, Designobjekten und Lichtinstallationen nicht gespart. Wer eine kleine Verschnaufpause braucht oder Hunger vom vielen Partymachen bekommt, kann sich in der Buschenschank eine Auszeit gönnen und sich einen Mitternachtssnack holen. Sobald es warm genug ist, lädt der großzügige Garten dazu ein, bei coolen Sounds mit seiner Entourage auf der Terrasse zu chillen oder ein paar Körbe am exklusiven Basketballplatz zu werfen.