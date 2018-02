Ein Jahr gratis Party im A-Danceclub!

Der A-Danceclub in der Millennium City in Wien ist seit bald 15 Jahren eine der erfolgreichsten Diskotheken in Österreich. Durch das Besucher-Mindestalter von 21 Jahren, das vielfältige Musik-Angebot und die beeindruckend Kulissenwelt fühlen sich hier Gäste jeder Altersschicht wohl. Geöffnet an drei Wochentagen (Donnerstag bis Samstag) sowie an Tagen vor Feiertagen wird ein reichhaltiges Musikprogramm mit Partymusik, Charts, House, Dance und R´n´B unterteilt in drei Bereiche und einer Coffee-Lounge geboten.