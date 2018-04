Mit City4U zu Masters of Hardcore

Weltbekannte DJs aus der Szene dürfen bei MASTERS OF HARDCORE natürlich nicht fehlen! Das Line Up sucht seinesgleichen und lässt keinen Hardcore Fan mehr zu Hause! Mit ANGERFIST live, MISS K8, DESTRUCTIVE TENDENCIES und vielen mehr bleiben wohl keine Wünsche beim Hardcore Event des Jahres offen.

Auch die Location hat es in sich. Im ersten Pop Up Club Wiens in dieser Größenordnung - dem MARX PROJECT - erwartet die Fans eine massive Licht- und Lasershow, LED Walls und eine der besten Soundanlagen der Welt.

Mehr Infos gibt’s unter www.mastersofhardcore.at

LINE UP

ANGERFIST live • MISS K8 • DESTRUCTIVE TENDENCIES live

ANIME • MAD DOG live • NOIZE SUPPRESSOR live

BODYSHOCK • FURYAN live • I:GOR live • DEADLY GUNS

CROSSFIYAH • BROKEN MINDS • IGNITE • MC THA WATCHER

Einlass/Beginn: 19.00 Uhr

TICKETS

VVK: EUR 39,- (zzgl. Gebühren)

VVK VIP: EUR 79,- (zzgl. Gebühren) - Beinhaltet VIP Area, VIP Bar, VIP Fast Lane und VIP Surprise

Tickets erhältlich in allen Geschäftsstellen von oeticket unter 01/96096 bzw. www.oeticket.com

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: IHR KÖNNT DABEI SEIN! City4U verlost 2x2 Tickets für Masters of Hardcore ! Was ihr dafür tun müsst? LIKET unsere City4U- Facebookpage und markiert bei unserem FOTO von MASTERS OF HARDCORE eure Begleitperson!

Auch Per Mail könnt ihr teilnehmen: Schickt uns ein Mail mit dem Betreff "MASTERS OF HARDCORE" sowie eurem Namen und einer Telefonnummer an office@city4u.at!

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 19. Jänner 2018, um 12 Uhr!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!