Vor Dschungelcamp: Wilde Abschiedsparty in Wien

Insekten essen: Vorfreude pur, oder doch eine Horror-Vorstellung: City4U-Redakteurin Vanessa Licht hat den zukünftigen Dschungel-Camper Daniele Negroni zum Testessen geladen und dabei mit ihm geplaudert. Welche zwei Dinge er in den Dschungel mitnimmt und was oder wen er während der Zeit am meisten vermisst? Die Antworten gibt es hier: