Radler stirbt bei Crash mit Biker

Ein Radfahrer (66) ist am Donnerstag in seiner Heimatgemeinde Dietach bei einem heftigen Zusammenstoß mit einem Motorrad-Lenker (34) aus Haidershofen ums Leben gekommen. Der Unfall hatte sich gegen 15 Uhr auf einer Kreuzung unweit des örtlichen Feuerwehrdepots ereignet. Die Zweiräder krachten ineinander, sowohl das Fahrrad als auch das Motorrad wurden in eine angrenzende Wiese geschleudert: Der Radler starb - Reanimationsversuche blieben erfolglos, der Biker wurde schwer verletzt ins LKH Steyr transportiert.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung