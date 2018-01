Heftiger Felssturz auf der Pürgg

Bereits im November gab es auf der Pürgg einen kleineren Felssturz, in der Nacht auf Mittwoch krachten dann richtig große Brocken in die Tiefe. Menschen und Infrastruktur kamen zum Glück nicht zu Schaden. Naturbad und Tennisplatz liegen jedoch im Sperrgebiet, jetzt wird an einer Sicherheitslösung getüftelt.