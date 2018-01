Stadt Deutschlandsberg: Erbe des letzten Kaisers

Der Weg vom Markt zur Stadt verlief nicht ohne Hürden. So richtete der damalige Bezirkshauptmann Ferdinand Zoffal bereits Ende 1917 ein Ansuchen an die Statthalterei. Er begründete sein Vorhaben mit der großen Opferbereitschaft der Deutschlandsberger Bevölkerung bei der Versorgung von Kriegsgruppen. Die Statthalterei lehnte dieses Ansuchen allerdings ab, da es vom Gemeinderat gestellt werden müsste…

Das geschah 1918. Letztlich erließ das Innenministerium einen positiven Bescheid. Der Gemeinderat hätte auch um eine Wappenverleihung ansuchen können, denn der Markt hatte bereits im Mittelalter das Siegel "Turm zwischen zwei Lärchen" eigenmächtig als Wappen übernommen. Aufgrund der Unkosten nahm man davon allerdings Abstand. Bis heute steht eine Wappenverleihung aus.

Der Ausschuss der lokalen Sparkasse stiftete 2000 Gulden für die Errichtung einer Bürgerschule. Diese wurde 1920/21 eröffnet. Daraus ging Ende der 1920er-Jahre die Hauptschule Deutschlandsberg hervor.

Auftakt für den Festreigen

Um die Identifikation mit der Stadt zu stärken, sollen im Jubiläumsjahr viele Akteure eingebunden werden. Die wichtigsten Entwicklungen des letzten Jahrhunderts werden in Beilagen zum Stadtmagazin erscheinen. Auf der Webseite der Stadt wird es auch historische Informationen geben.

Mit dem Landsberger Theaterdinner am 26. Jänner (18 Uhr, Gasthof Kollar-Göbl) wird das Festprogramm 2018 offiziell eröffnet. Beim Faschingsumzug am 10. Februar wird unter dem Motto "Einst und heute" das närrische Zepter geschwungen. Am 11. Februar gibt es ein Auftaktkonzert mit Elisabeth Leonskaja im Laßnitzhaus (18 Uhr).

Josef Fürbass, Kronen Zeitung