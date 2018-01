Winter-Camping steht hoch im Kurs

400 Gäste erlebten bei "Tirol.Camp" in Leutasch den Jahreswechsel. Fast alle der 137 Stellplätze waren belegt. Der Campingplatz gehört zu den beliebtesten in Österreich. Das wird durch ein aktuelles Ranking des europäischen Informationsportals www.camping.info unterstrichen. Die Internet-Plattform reiht Leutasch auf Basis von mehr als 140.000 Gästebewertungen auf Platz 5 in Österreich und Platz 29 in Europa. Und das bei einer Konkurrenz von mehr als 22.000 Plätzen europaweit.

Vor dem Wohnwagen direkt in die Loipe einsteigen

Die Lage direkt am 270 Kilometer umfassenden Loipennetz des Seefelder Plateaus, Schwimmbad und Wellnessbereich sind drei der Kriterien, die Leutasch den Titel "Bester Campingplatz Tirols" einbrachte. Acht weitere Tiroler Plätze gehören zu den besten in Österreich und Europa: Camping Ötztal Längenfeld, Hells Ferienresort in Fügen, Ferienparadies Natterer See, Comfortcamp Grän im Tannheimertal, Alpen-Caravanpark Achensee, Erlebnis-Comfort-Camping (Aschau), Euro-Camp Wilder Kaiser (Kössen) und Camping Seeblick Toni (Kramsach).

Nächtigungszahl seit 2014 stark gestiegen

Der Camping-Boom lässt sich in der Statistik ablesen. Der Sommer ist mit 1,2 Millionen Nächtigungen natürlich Hauptsaison. Doch seit 2014 steigen auch im Winter die Zahlen stark. Im Vorjahr kamen 66.000 Winter-Camper nach Tirol (322.000 Nächtigungen), 2014 waren es 51.000 (279.000 Nächte).

Noch ist Luft nach oben! Die meisten Winternächtigungen zählten die Campingplätze 1993 (443.000), aber bei weniger Gästen (54.000).

Claudia Thurner, Kronen Zeitung