Mit der "Krone" zur „Einfach Zauberhaft!“ Show

Die Magier Thommy Ten & Amélie van Tass sind nicht aufzuhalten! Weltmeistertitel 2015 in Italien, 2. Platz aus 100.000 Bewerbern bei der weltgrößten Castingshow "America’s Got Talent" mit über 16 Millionen Zusehern pro Show, ausverkaufte Shows von der Oper in Sydney bis zum Planet Hollywood Hotel in Las Vegas, die erfolgreichste Zaubershow am New Yorker Broadway aller Zeiten (noch vor David Copperfield und Houdini) sowie der Wochensale-Rekord 2016 auf der berühmtesten Theatermeile der Welt - Thommy Ten & Amélie van Tass haben im Vorjahr alle Rekorde gebrochen und sind zu Superstars der internationalen Showszene aufgestiegen.

Thommy Ten & Amélie van Tass entführen Sie dabei in eine fabelhafte Welt voll magischer Illusionen und atemberaubender mentalmagischer Momente. Und das Beste - Sie werden selbst zum Mitspieler! Thommy wird vor Ihren Augen Dinge zum Verschwinden und Schweben bringen, Amélie wird Sie durch Ihre Kunst des Gedankenlesens in Staunen versetzen. Die Show des Traumpaares der Zauberkunst ist voll atemberaubender Illusionen, schier unmöglich scheinender Momente des Gedankenlesens, ebenso aber auch voll Witz und Esprit.