Jeder 7. Wiener führt eheänliche Beziehung im Büro

Die Österreicher verbringen sehr viel Zeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen: Neben einer 40-Stunden-Woche treffen sie diese auch nach Feierabend gerne auf ein gemeinsames Getränk. Rund um den Arbeitsplatz entstehen dadurch enge Freundschaften. 6 von 10 österreichischen Arbeitnehmern haben im Büro bereits Freunde fürs Leben gefunden. Immerhin jeder Siebte pflegt zudem eine eheähnliche Vertrauensbeziehung am Arbeitsplatz.

#Rein platonisch

Bei einer Vollzeitstelle verbringt man den Großteil seiner Zeit in der Arbeit und ist zahlreiche Stunden bei den Kollegen. Neben Freundschaften entwickeln sich daher auch tiefergehende Beziehungen. Dieser sich anbahnende Trend aus den USA nennt sich "Work Wife" beziehungsweise "Work Husband": Am Arbeitsplatz entstehen eheähnliche, ausschließlich platonische Vertrauensbeziehungen zu einem Kollegen oder einer Kollegin. Man geht zusammen Mittagessen, unterstützt sich bei Projekten, trinkt den Frühstückskaffee miteinander und redet auch über private Angelegenheiten.

#Wien voran

Auch in Österreich breitet sich dieses Phänomen immer weiter aus. Schon jeder siebte Arbeitnehmer gibt an, eine eheähnliche Beziehung am Arbeitsplatz zu führen. Die meisten "Work Wifes" und "Work Husbands" arbeiten in Wien, hier geben 19,8 Prozent an, eine solche "Arbeitsehe" zu führen. Zum Vergleich: Österreichweit sind es 15,2 Prozent.