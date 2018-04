Kultfilm "Wickie und die starken Männer" wieder da

"Wickie, der kleine Sohn eines rauflustigen Wikingers, fährt mit seinem Vater und einer Piratenhorde über die Meere". So steht es im rororo - Lexikon des Internationalen Films. "Sie rauben und plündern zwar, aber sozusagen nur als Mundraub. Als der gewitzige Wickie dem Vater und seiner Mannschaft häufiger durch gute Ideen aus der Klemme hilft, wird er als ganzer Mann in die Mannschaft aufgenommen." Spaß, Spannung, Seelenstärkung. 1973 entstand in Japan der abendfüllende Spielfilm, der auf die Abenteuer der gleichnamigen TV-Serie aufbaute, mehr als ein Vierteljahrhundert später ist die Geschichte von Wickie, dem dreikäsehohen Häuptlingssohn, der mit Köpfchen ausgleicht, was ihm an Kraft und Körpergröße fehlt, endlich auch in den österreichischen Kinos ab 8. Februar 2018 neu digitalisiert zu sehen.