Das skandinavische Sauna-Prinzip

Das Louisiana hat rund 600.000 Besucher pro Jahr, das sind wir noch ein wenig weg. Doch unter die "magischen 100.000 soll es in Salzburg nicht absacken", wie Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn bemerkte. Allerdings sei die Besucherzahl kein Maßstab für Qualität. Hat er ja recht, bloß der Druck kommt nicht von innen, sondern von außen.

Obwohl die "Ambition zur Steigerung" durchaus vorhanden ist. Was soll Thorsten Sadowsky, reich an Erfahrungen im näheren Norden, denn sagen bei seiner Vorpremiere? Namen, Fakten, Zahlen, Programme? Geht nicht. Also, zuerst allgemein. Die "erfolgreiche Vermittlung", eine "stärkere Resonanz der Bevölkerung", "breites Spektrum an Ausstellungen" von der Klassischen Moderne über Konzept-, Licht-, Klang-, Medienkunst, "junge Menschen gewinnen", "Sammlungsprofil schärfen", noch "stärkere Positionierung durch spektakuläre Installationen und internationale Ausstellungen", "Lesen, Verstehen von Kunst, die Dekodierung des Hermetischen" fördern, "Schwellenängste beseitigen", "stärkere europäische Ausrichtung und afrikanische Aktualität", "offen, transparent sein", alles "ohne Popularisierung". Die Frage nach Sozial-Kompetenz, deretwegen der Vertrag mit der gegenwärtigen Direktorin nicht verlängert wurde, beantwortet Heinrich Schellhorn, der auch Sozial-Landesrat ist: "Man habe sich erkundigt, man spürt sie schnell, aber irren kann man sich immer." Recht hat er auch wieder. Thorsten Sadowsky will "für eine gute Atmosphäre sorgen" (Zitat Louisina-Direktor Tøjner). Die wichtige Fotosammlung des Bundes, die sich Wien holen wollte: "Ein Strohfeuer, die Rakete ist verglüht", sagt Schellhorn. Gut.

Hans Langwallner, Kronen Zeitung