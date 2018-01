Grüne plagt nun Personalnot

Unvergessen der Grüne Erdrutschsieg 2013: Mit 20,2 Prozent holte das Team um Frontfrau Astrid Rössler ihr historisch bestes Ergebnis, das in dieser Form - wenn man den jüngsten Umfragen Glauben schenken will - wohl auch einzigartig bleiben wird.

Laut Wahlordnung haben sie somit erstmals das Recht, in fast allen Gemeinden und Sprengeln für den 22. April Wahlbeisitzer zu entsenden - doch laut Infos der "Krone" könnte das Vorhaben aufgrund personeller Engpässe scheitern: Es gibt bislang nicht genug Freiwillige.

Die Grüne Landespartei hat sich daher jetzt in einem Schreiben an ihre Mitglieder gewandt: "Noch nie standen uns bei einer Wahl so viele Beisitzer wie dieses Mal zu. Und gerade dieses Mal ist es wichtig, dass sehr gut geschaut wird, dass auch jede Stimme korrekt gezählt wird. Für uns alle geht es um sehr viel", so der Appell.

ÖVP und SPÖ, die traditionell über ausgereiftere Strukturen in den Regionen verfügen, dürften hingegen keine Probleme haben, ausreichend Personen zu finden. So muss auch nicht jede Partei, die im Landtag vertreten ist, automatisch jede Sprengelwahlbehörde besetzen: Währen die FPÖ beispielsweise in der Stadt keine Beisitzer stellen wird, muss die ÖVP wiederum in Bürmoos niemanden entsenden, weil sie in der roten Hochburg 2013 nur den vierten Platz belegen konnte. Hat eine Partei übrigens keinen Anspruch auf einen Beisitzer, wie das etwa bei den NEOS der Fall ist, kann sie aber Vertrauenspersonen ohne Stimmrecht melden.

Kleines grünes Trostpflaster: Immerhin konnten sie ausreichend Kandidaten mobilisieren - 16 Personen bewerben sich aktuell für die Grüne Landesliste.

Anna Dobler, Kronen Zeitung