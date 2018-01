Auto demoliert: 1000 Euro Kopfgeld ausgesetzt

Der Vorfall hat sich in der Welzenegger Straße in der Nacht zum 6. Jänner ereignet. "Als meine Mutter in der Früh mit dem Auto in die Arbeit fahren wollte, war sie geschockt", erzählt Sanela Ö. Unbekannte haben im Schutz der Dunkelheit die Heckscheibe des Wagens durchlöchert und den Lack zerkratzt. "Meine Mutter dachte erst an Einschusslöcher", schildert die Klagenfurterin: "Wir glaubten, dass jemand mit einer Gaspistole auf den Wagen geschossen hat und waren beunruhigt."

Ermittler der Polizei glauben nicht an eine Schussattacke. "Im Wageninneren wurden keine Projektile gefunden", erklärt Mario Nemetz von der Polizei. Ermittlungen wegen Vandalismus laufen, heißt es. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Um die Tat zu klären, setzt die Familie auf Hilfe aus den Sozialen Medien. "Wir wollen den Täter finden und haben für Hinweise, die zur Klärung der Tat führen, 1000 Euro Belohnung ausgesetzt", ersucht Sanela Ö. an Hinweise an sanelaztrk@yahoo.at.

Thomas Leitner, Kärntner Krone