Landtmann-Chef eröffnet neues Lokal an der Donau

"Das Lokal 'Neu Brasilien' gibt es seit 1904 an der Alten Donau. Es liegt in unmittelbarer Nähe des Rudervereins. Da meine Söhne Ruderer und dort Mitglied sind, ist es irgendwann Gesprächsthema geworden. Nun packen wir ein wenig die Ruder-Thematik an, ebenso wie das Wasser - und machen das 'Bootshaus' daraus", erzählt Landtmann-Chef Berndt Querfeld im City4U-Interview. Ende Mai soll eröffnet werden.