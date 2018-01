Iraker verhaftet: Schlepperbanden sind zurück

Auf der Balkanroute floriert wieder das Geschäft mit der Schleppung von Migranten. In den vergangenen Wochen wurden in Kärnten vermehrt Schlepper aufgegriffen, die Flüchtlinge von Udine in Italien über Kärnten nach Deutschland bringen wollten. Der Weg führt hauptsächlich über die Straße und dann zu Fuß über die Grüne Grenze. 1000 Euro verlangen die Banden für eine Etappe.