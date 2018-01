Neue Erdenbürger: Babyboom in Kärnten

Geht es um Babys, war 2017 ein erfolgreiches Jahr - mit 3544 Neugeborenen kamen im Vorjahr in den KABEG-Häusern in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg 24 Kinder mehr zur Welt als im Jahr 2016. Vor allem in der Landeshauptstadt herrscht ein regelrechter Babyboom.