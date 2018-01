"Winter wird kurz und mild"

"Vor allem der kommende Sonntag wird ein sehr sonniger Tag, strahlend schön und sicher ideal zum Skifahren sein", sagt ZAMG-Experte Josef Haslhofer. Denn bis dahin wird es von Tag zu Tag kühler, was nach den frühlingshaften Werten - bis 16 Grad am Dienstag - nicht verwundert.

Neuschnee auf den Bergen

So ist morgen und am Freitag mit leichten Niederschlägen zu rechnen, in den höheren Lagen gibt’s Zuwachs beim Neuschnee. "Das wird aber nicht viel, ich schätze rund fünf Zentimeter auf den Bergen", meint Haslhofer. Zur Frage, ob heuer noch "ein echter Winter" kommen wird, meint der Experte: "Da es auch in Sibirien und der Ukraine nicht besonders kalt ist, wird der Winter bei uns kurz und mild. Eine lange Kältewelle mit Temperaturen um minus 10 Grad ist derzeit nicht in Sicht."

Tierwelt leidet

In der Tierwelt leiden vor allem die Gämsen unter dem allzu warmen und milden Winter. "Dieses Bergwild ist für echte Kälte geboren. Den Gämsen ist es heuer viel zu warm", erklärt Christopher Böck, der Wildbiologe und Geschäftsführer des Oö. Landesjagdverbandes. Sie suchen sich schattige Plätzchen zum Abkühlen, weil ihnen zu heiß wird. Die Überhitzung des Organismus ist für die Gämsen das größte Problem. Ein weiteres sind Parasiten, wie Flöhe, Läuse, Zecken und Magen-Darm-Würmer, die diesen alpinen Wildtieren aufgrund der zu milden Temperaturen um einiges mehr als sonst zu schaffen machen.

J. Nöbauer/Ch. Gantner, Kronen Zeitung