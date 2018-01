Politiker-"Befehlskette" in die Gemeindeaufsicht

Im brisanten Sonderprüfbericht des Landesrechnungshofes geht es - wie von uns berichtet - auch um eine erfolgreiche Intervention vom damaligen LH Josef Pühringer (ÖVP) gegen Gemeindeprüfer des Landes, die Kultursubventionen kritisch sahen.

Es gibt aber auch eine ähnliche Pühringer-Intervention bei seinem Landesrat Max Hiegelsberger vom Oktober 2011, die eine Art "Befehlskette" vom Landeschef über Hiegelsberger zu den Gemeindeprüfern der IKD offenlegt. In einem Brief an "Lieber Max!" berichtet Pühringer von "großen Verärgerungen" in den Gemeinden über Prüfer, die die Kosten für Biomasseanlagen mit Gas vergleichen und dann Kritik an der Biomasse übten. Der LH wörtlich: "Ich halte dieses Verhalten unmöglich, weil es auch uns unglaubwürdig macht."