Lisa: "Blogger, die Fans kaufen, ruinieren alles!"

# Was war dein größter Fehler in Bezug auf das Bloggen und was hast du daraus gelernt?

Puh, das ist schwer zu sagen. Mir macht sehr oft die fehlende Zeit zu schaffen. Ich arbeite ja Vollzeit und führe meinen Blog nur als Hobby nebenbei. Doch wenn man wachsen will und mehr daraus machen will, muss man wirklich viel Zeit und Arbeit investieren, die sehr oft unterschätzt wird. Es bleibt nun mal nicht bei "nur ein paar Fotos schießen" und fertig. Ein Blog erfordert viel Planung, Organisation und eben Zeit. Auch wenn das alles immer so easy aussieht.

Ich habe den Fehler gemacht, mich öfters mit anderen zu vergleichen, als mich auf meine Person & meinen Blog zu fokussieren. Es bringt dich deinem Ziel nicht näher, wenn du dich ständig an anderen Personen oder dessen Zielen orientierst.