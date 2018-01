EMS-Training kann zu Nierenschäden führen

In nur 20 Minuten pro Woche zum Traumbody? Bei EMS, Elektromyostimulation wird der Körper mittels Elektrodenanzug "verkabelt", um die Muskeln während des Trainings gezielt mit Reizen zu stimulieren. Was in der physiotherapeutischen Rehabilitation unter fachlicher Anleitung funktioniert, ist im Breitensport umstritten.