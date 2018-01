Du hast deine Tage? Sag es mit Period-Nails!

Zugegeben: Das Jahr fängt schon mit einem fragwürdigen Trend an: Zeig der Welt mit deinen Nägeln, dass du die Tage hast. Begonnen hatte es damit, dass Frauen aufgefordert wurden, ihre Nägel rot zu lackieren, um zu zeigen, dass sie ihre Regel haben. Den Künstlerinnen im Bereich des Nagel-Designs war das aber zu wenig aussagekräftig und/oder anspruchsvoll und so zauberten sie blutige Binden, Tampons und den Slogan "I'm on my period" auf ihre Nägel. Ob sich der Trend tatsächlich durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.