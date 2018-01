Aufruhr um ungleiche Preise in Wiener Friseursalon

# Gleichbehandlungsanwaltschaft fordert

Nun erhielt der Salon "Samy Haarchitekt" Anfang Jänner einen Brief der Gleichbehandlungsanwaltschaft, der in den sozialen Netzwerken für Aufsehen sorgte. "Die Preisgestaltung, die ausschließlich am Geschlecht anknüpft" sei "eine unmittelbare Diskriminierung des Geschlechts". "Das Kriterium darf nicht explizit das Geschlecht sein - wenn nach Aufwand unterschieden wird, ist dies völlig in Ordnung. Empfohlen werden von uns daher Unisex-Tarife. Außerdem gibt es auf unserer Seite eine Empfehlung zur geschlechtsneutralen Auspreisung von Frisierdienstleistungen", erklärt eine Wiener Gleichbehandlungsanwältin auf Nachfrage von City4U.