Toyota Yaris GRMN: Vom Langweiler zum Top-Racer

"Großen Anteil am problemlosen Fahrverhalten hat die Domstrebe im Motorraum, die beruhigt den ganzen Vorderwagen, was uns extrem viel Spielraum bei den Fahrwerkseinstellungen gibt", erläutert Stijn. Wobei das Fahrwerk auch vom Feinsten ist. Das ambitionierte Ziel war, so gute Komponenten in Serie zu verbauen, wie sie normalerweise beim Tuning verwendet werden. "Wir haben bei Sachs ins Regal gegriffen und die besten Dämpfer rausgenommen, die zu bekommen waren, außerdem härtere, kürzere Federn", grinst Stijn Peeters. "Wenn du auf die Rennstrecke willst, brauchst du nur andere Reifen aufziehen und eventuell Renn-Bremsklötze - fertig!" Keine gute Ansage für den Tuning-Zubehörhandel. Und auch die Serien-Bremsen halten das Renntempo in Castellolí sehr lange durch, bevor sie zu faden beginnen.