Kasse wollte Therapiehelm für Baby nicht bezahlen

Erst ein halbes Jahr war das Baby von Familie W. aus Wien alt, da musste es schon seine erste schwere Operation über sich ergehen lassen. "Unser Sohn hatte eine Schädeldeformation, ein normales Kopfwachstum war nicht möglich", so Vater Oskar W. Nach der Kopf-OP stellte das behandelnde Spital eine Verordnung für einen sogenannten Wachstumshelm aus: "Der Helm soll den wachsenden Kopf in die richtige Form bringen, diesen schützen und Fehlbildungen vorbeugen." Doch für die WGKK war das kein Grund, die Kosten für den wichtigen Therapiehelm zu tragen. Die OP sei laut Entlassungsbrief aus kosmetischen Gründen erfolgt, und der Helm deshalb keine Kassenleistung, hieß es. Punkt. "Wir haben den Helm dann trotzdem anfertigen lassen. Verstehen kann ich die Entscheidung der Krankenkasse aber absolut nicht", wandte sich Herr W. empört an uns.

Helm schließlich doch bewilligt

Zwei Monate nach unserer Anfrage teilte dazu die WGKK-Ombudsstelle mit, dass man den Kopfschutzhelm nach mehreren Gesprächen der Chefärztin mit den behandelnden Ärzten schlussendlich doch bewilligen habe können. Bleibt schon die Frage, warum die Gebietskrankenkasse hier nicht früher eingelenkt hat. Man will ja hoffentlich nicht auf Kosten der Kleinsten sparen!?