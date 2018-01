Blitz-Frühling im Winter sorgte für 16 Grad!

Zur Erinnerung: "Frostigster Tag des ganzen Winters", "Räumdienste im Großeinsatz" oder "Kinder jubeln über Schnee" - so lauteten im Jänner des Vorjahres die Schlagzeilen in der "OÖ-Krone". Als kälteste Orte taten sich rund um den 10. Jänner Aspach (-21,8 Grad) Frankenmarkt (-21,4 Grad) oder Vöcklabruck (-21 Grad) hervor.

Föhnsturm mit bis zu 120 Km/h

Ein ganz anderes Bild zeigte sich gestern, am 9. Jänner 2018: Da wurden schon in der Früh 13,9 Grad in Kirchdorf gemessen - siehe Grafik. Tagsüber war Bad Ischl mit 16 Grad der "Hitzepol". Schuld an den hohen Temperaturdifferenzen war der Föhnsturm: Er blies mit 120 Km/h über den Dachstein, am Feuerkogel wurden 116 Km/h, in Bad Goisern 74 Km/h gemessen.