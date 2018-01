Rosarotes Papier statt 150.000 Schweizer Franken

Alles begann vor 20 Jahren: Damals hat der 77-jährige Mann aus Klagenfurt-Land in der Türkei einen Teppich gekauft und seine Daten hinterlegt. "Die wurden offensichtlich weitergegeben und gelangten in die Hände der Täter", berichtet Ermittler Markus Kalsberger. Einer von ihnen rief im Herbst beim Kärntner an und man einigte sich auf eine Verkaufssumme von 100.000 Euro, die der Täter in Schweizer Franken bezahlen wollte. Außerdem sollte der 77-Jährige zur Übergabe 50.000 Euro mitbringen, dann bekäme er im Gegenzug sogar 150.000. Wie sich zu spät herausstellte handelte es sich bei den Scheinen im eingeschweißten Geldpaket aber nur um zwei echte 1000-er und viel rosarotes Papier.

Täter durch Fotos ausgeforscht

In Zusammenarbeit mit der Klagenfurter Staatsanwaltschaft konnte die Polizeiinspektion Krumpendorf die Täter ausforschen - auf einem Foto erkannten der 77-jährige und seine 63-jährige Lebensgefährtin die zwei Männer sofort wieder. Die drei Tatverdächtigen - sie sind 44, 51 und 18 Jahre alt - sind deutsche Staatbürger mit Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Weitere Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gemeinsam mit den deutschen Behörden durchgeführt werden.

Clara Milena Steiner, Kärntner Krone