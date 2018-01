Gefährliche Kreuzung wird jetzt entschärft

"Nachdem auf der B 68, Feldbacher Straße, in St. Margarethen an der Raab die so genannte Baufeldfreimachung abgeschlossen und auch die notwendige Umleitung errichtet ist, kann nun der Bau der Unterführung Sulz starten. Ab Donnerstag wird im Laufe des Vormittags, also nach dem Frühverkehr, mit der Umlegung des Verkehrs auf die örtliche Umleitungsstraße begonnen", berichtet Verkehrslandesrat Anton Lang.

Der Bauabschnitt erstreckt sich über rund 600 Meter. "Es wird bis zu fünf Meter in die Tiefe gegraben. Die Unterführung wird mit einem wasserdichten, weißen Wannenbeton errichtet. Die B 68 sollte dann spätestens ab Herbst 2018 wieder befahrbar sein, zur Gänze fertig werden wir bis Ende des Jahres", so Projektleiter Hannes Pichler von der Landesabteilung A16, Verkehr und Landeshochbau.