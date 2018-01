Der neue Sportpark Graz

68 mal 44 Meter misst die neue Arena im Sportpark - bis zu 3000 Besucher finden dort Platz. Der Clou: Für Trainings oder die Nutzung durch Breitensportler (Fußball usw.) kann die Halle halbiert oder geviertelt werden. Dazu werden einfahrbare Tribünen installiert.

Mehr als nur eine Halle

Um die Arena reihen sich drei Säle - für Trainings, Gymnastik, Tanzkurse, für den Fechtsport, für Seminare, für Athletik- und Krafttrainings usw. Zudem wird ein interdisziplinärer Diagnostik- und Trainingsstützpunkt eingerichtet.

Die Gesamtnutzfläche des Sportparks umfasst 3720 Quadratmeter. "Unser Angebot richtet sich an alle, nicht nur an die Spitzensportler", so der steirische Sportunion-Geschäftsführer Markus Pichler.

Die Sportunion wird den Sportpark führen (die alte Union-Halle bleibt weiter bestehen). 1,05 Millionen Euro der Errichtungskosten steuert die Union selbst bei. Der Rest kommt von Stadt Graz (5,9 Millionen), Land Steiermark (5,9 Millionen) und Bund (4,6 Millionen).

Internationale Bewerbe

Mit dem Sportpark sind auch internationale Wettbewerbe und sportliche Großveranstaltungen in Graz möglich. Seit Jahrzehnten lechzen Sportler und Fans ja nach einer solchen Halle. Pichler: "Der Sportpark ist eine historische Entwicklungs-Chance für den gesamten Spitzensport."

Teil des Projekts ist auch eine Tiefgarage - für 135 Plätze. Ist das nicht viel zu wenig? Pichler: "Nein, die Öffis sind vor der Tür, es gibt auch den Messeparkplatz."

Von: Gerald Richter