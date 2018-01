Vienna Coffee Festival lädt zur Verkostung

Kaffee ist das zweitmeist konsumierte Getränk - nach Leitungswasser. Gerade in Wien ist das Kaffeehaus für viele Menschen das zweite Wohnzimmer: Wenn man möchte ist man allein, aber trotzdem immer in Gesellschaft. Das Coffee Festival Vienna lädt vom 12. bis 14. Jänner 2018 zu einer Entdeckungsreise durch die Welt des Kaffees in die Ottakringer Brauerei.