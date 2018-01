Mikaela und Frida sind die Lieblinge der Fans

Es steht 2:2 zwischen Frida Hansdotter aus Schweden und Skiüberfliegerin Mikaela Shiffrin aus den USA. Die Sportwelt fragt sich, wer von den beiden "Snow Space Princesses" heute zum dritten Mal zuschlägt, sich damit zur Königin krönt. Beide sind in Flachau umringt von Fans, können in der Menge baden und das "Griss" um sie in vollen Zügen genießen.

Freude über die Rückkehr von Michaela Kirchgasser

Flachau jedenfalls ist bereit für den Showdown bei Flutlicht und hat nicht nur wegen des spannenden Duells Shiffrin gegen Hansdotter Freude am Weltcupspektakel. Denn: Lokalmatadorin Michaela Kirchgasser ist wieder da! Sie gibt nach ihrer Verletzung beim letzten Heimrennen ihrer Karriere das Comeback. "Das freut uns, weil wir sie noch einmal in Aktion sehen", sagte Kathi, die mit ihrem Sohn Matthias (4) ein Autogramm von "Kirchi" ergatterte. Dass die 32-jährige Filzmooserin auf der Hermann Maier-Strecke wieder durch den Stangenwald flitzt, freut auch die Eltern Kathi und Toni Kirchgasser. Obwohl: Einen Nachteil hat das Ganze. Toni ist mittlerweile als Pistenchef in Pension, übergab an Stephan Tippelreither, könnte also entspannt zuschauen. Wer die Kirchgassers kennt, weiß: Ein Ding der Unmöglichkeit, die Nerven liegen bei jedem Schwung der Tochter blank.

Familiensache war am Montag auch die "Star Challenge", denn die haben Karin Köllerer und ihr Sohn Frederik für sich entschieden. Da zog auch Papa Atle Skaardal den Skihelm. Und Ski-Dino Hubertus von Hohenlohe "drohte" mit einer weiteren Olympia-Teilnahme.

