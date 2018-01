Quartett buhlt um "Filetgrundstück"

"Es gibt verschiedene Überlegungen und das ist eine davon. Aber wenn sich die Möglichkeit auftun würde, wären wir definitiv interessiert", meint XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger angesprochen auf den möglichen Umzug des Möbelhauses vom Standort in der Goethestraße hinunter an die Donaulände.



"Immobilien-Tausch" schlüssig

Weil das Grundstück in der Hafenstraße 1-3 der Raiffeisen Landesbank (RLB) gehört, wäre ein möglicher "Immobilien-Tausch" auch durchaus schlüssig. RLB-Sprecher Harald Wetzelsberger stößt ins gleiche Horn wie Saliger: "Es handelt sich dabei um eine von mehreren Varianten, die geprüft werden. Nach dem wir uns ganz am Anfang befinden und den Behördenwegen nicht vorgreifen wollen, wäre eine mögliche Realisierung ohnehin nicht vor 2020 spruchreif.



Vier Interessenten für Kursana-Seniorenheim

Ihre Fühler ausgestreckt hat die Raiffeisen Landesbank auch nach einem "Filetgrundstück" in Urfahr: Nach dem 8000m² großen Gebäude in der Friedrichstraße, wo bis Ende März die Kursana Seniorenresidenz beheimatet ist - die "Krone" berichtete. "Man könnte da was Spannendes realisieren", so Wetzelsberger. Allerdings sorgt die Immobilie auch bei anderen für reges Interesse: Drei weitere Bieter soll es geben. Einer davon: Swietelsky.

Mario Ruhmanseder, Kronen Zeitung