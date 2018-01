Die Aromen in Shishas funktionieren wie Alkopops

Nach der Aufregung um einen Vorfall in einer Shisha-Bar in Mattighofen, in der - wie berichtet - ein 14-Jähriger beim Konsum einer Wasserpfeife bewusstlos zusammengebrochen ist, wächst die Skepsis gegenüber dieser Art des Tabakkonsums wieder. Vor allem Jugendlichen wird abgeraten, Shishas zu konsumieren.