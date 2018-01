ÖSV-Girls haben in Kärnten spioniert

Mit dem Sieg von Conny Hütter in der Abfahrt von Lake Louise und dem Sieges-Comeback von Anna Veith beim Super G in Val d’ Isere durften Österreichs Speed-Damen heuer bereits zweimal auf dem obersten Podest strahlen. Damit es auch bei den Heim-Weltcups in Bad Kleinkirchheim am Wochenende klappt, haben die ÖSV-Girls spioniert. Kurz vor Weihnachten durften Conny Hütter, Nicole Schmidhofer und Co. (Veith war nicht dabei) zwei Tage auf der abgesperrten Klammer-Strecke in Bad Kleinkirchheim Super G trainieren. "Vier, fünf Läufe sind wir gefahren. Ein Vorteil, denn es ist eine der schwierigsten Weltcup-Pisten bei den Damen", weiß Speed-Cheftrainer Roland Assinger. Wo für ihn die Schlüsselstelle liegt? "Oben kann man viel Zeit gewinnen - beim Übergang vom Klammerstich ins Flachstück muss man den Schwung gut mitnehmen." Am Samstag wird ja die Abfahrt gefahren, am Sonntag dann ein Super G.

Marcel Santner, Kärntner Krone