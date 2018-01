Auto rollte vor Kirche mit Lenkerin über Böschung

Glück für eine Kirchenbesucherin im Innviertel. Eine ältere Dame wollte Sonntagfrüh in die Messe und parkte ihr Auto vor der Kapuzinerkirche in Ried/Innkreis. In der Eile dürfte sie das falsche Pedal erwischt haben und rollte samt Lenkerin rückwärts über eine steile Böschung. Ein Baum stoppte die Irrfahrt des Pkw, der sonst auf eine stark befahrene Straße gestürzt wäre.