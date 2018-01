Alles auf einen Blick: Neue Party-App erobert Wien

# Viele Partys, zu viel Auswahl

Hinter der Looniq App steckt ein Team aus Wien. Die drei Jungs sind jung, dynamisch und gehen sehr gerne fort - das brachte sie auf die Idee, diese App zu entwickeln. "Eigentlich kam uns die Idee wirklich, als wir zusammen gesessen sind und einen Club gesucht haben, in den wir alle an dem Tag gehen wollten. Jeder greift da automatisch zum Handy, doch das ganze Internet zu durchforsten, ist wirklich anstrengend und oft ist man dann einfach genervt und geht irgendwo hin", erzählt Adi, einer der Looniq Initiatoren. Im Ausland gibt es bereits vergleichbare Apps, die Partys in der Umgebung filtern - so ab Februar auch Looniq. Die App filtert nach Kriterien wie Musikgenre, Specials, Preisklasse, Umgebung und vielen weiteren Einstellungen und bringt euch so zur perfekten Party!