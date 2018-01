Mit den ÖSV Stars ins "Krone" Haus in Kitzbühel!

Sie ist berühmt, berüchtigt, gefürchtet und geliebt: die spektakuläre Abfahrt von der Streif. Die Strecke gilt als eine der schwersten Abfahrten der Welt: Hänge mit bis zu 85 Prozent Gefälle, Geschwindigkeiten an die 140 Stundenkilometer und Sprünge bis zu 80 Meter Länge an der "Mausefalle" sprechen für sich.

Für Kitzbühel bedeutet das alljährliche Highlight des Weltcup-Kalenders aber mehr als sportliche Spitzenleistungen, ist das Rennen doch auch gesellschaftlicher Höhepunkt. Stars und Sternchen aus aller Welt zeigen sich in der Gamsstadt und ziehen Heerscharen von Reportern an. Am ehesten kann man die Promis wohl auf den legendären Partys zu Gesicht bekommen.

